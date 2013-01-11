Місія МВФ приїде до України 24 січня, повідомив Соркін
Місія Міжнародного валютного фонду приїде до України 24 січня 2013 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив новопризначений голова НБУ Ігор Соркін в ході його представлення на новій посаді.
«24 числа (24 січня - УНІАН) приїде місія (місія МВФ - УНІАН), - сказав І.Соркін.
Як повідомляв УНІАН, у середині грудня минулого року Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України у другій половині січня 2013 року. Спочатку візит планувався на початок грудня 2012 р., одначе був відкладений.
Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою заморозили через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.
На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна в 2013 році не матиме можливості отримати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого пониження рейтингів.