Нацбанк: зростання монетарної бази в Україні у 2013 році становитиме до 6-8%

За прогнозами Національного банку України (НБУ) збільшення монетарної бази в Україні у 2013 році становитиме 6-8%, що залежатиме від сценарію розвитку економіки.

Цей прогноз міститься в основних принципах грошово-кредитної політики на 2013 рік, оприлюднених на сайті Нацбанку.

«Прогноз макроекономічних показників уряду містить два сценарії розвитку. У разі реалізації першого сценарію розвитку економіки приріст обсягу монетарної бази у 2013 році може становити до 8%. У разі розвитку макроекономічної ситуації за другим сценарієм є підстави прогнозувати, що приріст обсягу монетарної бази становитиме до 6%», - зазначається в документі.

Цей документ затверджений Радою НБУ у вересні 2012 року.

Довідка УНІАН. Монетарна база в Україні в грудні 2012 року збільшилася на 7,0%, з початку 2012 року – на 6,4% - до 239,9 млрд грн, грошова маса – на 5,8%, з початку 2012 року – на 12,5% - до 771,3 млрд грн.

У 2011 році грошова маса в Україні збільшилася на 14,2% (в т.ч. в грудні 2011 р. – на 4,5%) – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3% (в т.ч. в грудні 2011 р. – на 3,8%) – до 239,9 млрд грн.