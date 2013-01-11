Єврокомісія повернула Польщі 35 млрд євро

Варшава. Виконавчий орган Європейського Союзу - Єврокомісія повернула Польщі 35,1 млрд євро, які були витрачені на співфінансовані за кошти ЄС проекти із зарезервованих для країни на 2007-2013 роки 68 млрд євро.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, за даними польського уряду, Польща зайняла перше місце серед 27 держав Євросоюзу за обсягом отриманих коштів зі спільного європейського бюджету. Друге і третє місця посіли Іспанія та Німеччина, які отримали відповідно 17,9 млрд євро і 13,8 млрд євро.

За даними польського міністерства регіонального розвитку, в поточному році Польща планує подати заявки в Єврокомісію на відшкодування близько 15,5 млрд євро (за поточним курсом 1EUR=4,1PLN).

Прес-служба міністерства повідомила, що до кінця минулого року влада вже розподілила близько 84% коштів, що виділяються Польщі, в рамках поточного бюджету Євросоюзу, які можна буде витратити до 2015 року.

За даними польського міністерства фінансів, Польща від моменту приєднання до Євросоюзу в травні 2004 року до грудня минулого року отримала "чистими" від ЄС (з урахуванням сплачених країною коштів до спільного бюджету) 49,1 млрд євро.

Довідка УНІАН. У поточному бюджеті Євросоюзу Польща, котра є найбільшим безпосереднім західним сусідом України, є найбільшим одержувачем коштів, левова частка яких спрямовується на розвиток інфраструктури в країні.

Євросоюз виділяє кошти за умови співфінансування проектів за рахунок державного бюджету країни, яка входить до об'єднання, надаючи, як правило, від 25 до 75% вартості проекту.

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