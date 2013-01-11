Модуль безпеки для касових апаратів коштуватиме близько 80 грн - Міндоходів

Орієнтовна вартість спеціального модуля безпеки для збереження даних розрахункових операцій касових апаратів, які централізовано підключаються до системи електронної касової звітності, становитиме 80 грн, а реалізацією цих модулів займеться їх розробник – Національний банк України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України у зв'язку з тим, що з 1 січня 2013 року в Україні набрали чинності законодавчі норми про дистанційний моніторинг касових операцій, який передбачає впровадження системи електронної касової звітності. Її суть полягає в наступному: електронний дублікат даних стрічки розрахунково-касових операцій в автоматичному режимі відправляється на спеціальні сервери податкових служб і виключає, таким чином, помилки і порушення в остаточній фінансовій звітності.

Сервіс електронної касової звітності, покликаний допомогти платникам податків, було розроблено і перевірено наприкінці 2012 року, і сьогодні він працює у штатному режимі, відзначили у прес-службі. Підприємцям надано можливість підключатися до сервісу за допомогою придбання нового касового обладнання або удосконалення вже використовуваних пристроїв. При цьому мінімізувати несанкціонований доступ даним можна безпосередньо за допомогою вищезгаданого модуля безпеки Національної системи електронних платежів – спеціального пристрою у вигляді карти або плати для комп'ютера.

Як зазначається у повідомленні Міндоходів, обслуговувати систему збору і збереження даних буде так званий інформаційний есквайр – організація, що надає послуги технічної підтримки і інформаційного обслуговування. Вибір такої організації перебуває у сфері компетенції Національного банку.

На думку співробітників Міндоходів, такий формат моніторингу розрахункових операцій істотно скоротить податковий аудит підприємців – користувачів касових апаратів, оскільки всі розбіжності між первинною документації і поданою звітністю виявлятимуть дистанційно і наперед.

У Міндоходів також нагадали, що адаптаційний період впровадження електронної касової звітності становить півроку. У цілому, у податкових органах на обліку перебувають 152 тисячі суб'єктів господарювання, які зареєстрували 280 тисяч реєстраторів розрахункових операцій.

Як повідомляв УНІАН, учора, 10 січня, Кабінет Міністрів України виступив з вимогою обладнати касові апарати модулями безпеки, розробленими Національним банком, для попередження перекручення або знищення даних про проведені розрахункові операції. Відповідні зміни Кабмін затвердив постановою № 6 від 9 січня 2013 р., доповнивши пункт 21 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою № 199 від 18 лютого 2002 року.