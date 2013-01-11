Опозиція і більшість ВР розійшлися в поглядах на легітимність нового голови НБУ

Партія регіонів, проголосувавши за призначення Ігоря Соркіна на посаду голови Національного банку, зробила йому «ведмежу послугу», оскільки легітимність новопризначеного голови НБУ викликає сумніви.

Про це в коментарі УНІАН заявив народний депутат України від політичної партії «УДАР Віталія Кличка» Павло Розенко.

«Сьогоднішнім голосуванням партія влади зробила ведмежу послугу голові НБУ, причому це бачили не тільки наші люди, але й представники міжнародних фінансових інститутів, потенційні інвестори», - звернув увагу П.Розенко.

За його словами, дуже показово, що парламентарії так і не почули ні звіту НБУ про свою діяльність за минулий час, ні мотивації, з якою Президент зробив вибір на користь представленої парламенту кандидатури. «Опозиція була фактично позбавлена ​​можливості поставити запитання та в процесі діалогу зрозуміти позицію І.Соркіна як голови НБУ, а також в діалозі з'ясувати перспективи розвитку фінансово-кредитної політики. Але не тільки ми не отримали відповідей. Міжнародна громадськість теж їх не отримала», - звернув увагу парламентарій.

Водночас П.Розенко не назвав кандидатур, які могли б бути прийнятними на посаді голови НБУ. «Ми виступаємо не стільки за конкретні кандидатури, скільки за принципи призначення. Наразі в Україні під час призначення чиновників на провідні державні пости питання особистої компетентності та досвіду не враховуються. І тому, значною мірою, з'являються всілякі сумнівні ініціативи на кшталт оподаткування продажу валюти», - сказав П.Розенко.

У цьому зв'язку, за його словами, очікувати значних поліпшень в роботі Нацбанку не доводиться. «Особливих ініціатив не буде. Буде, радше, видимість цінової стабільності гривні і спроби управління державними фінансами в ручному режимі. Рано чи пізно все це закінчиться економічним і фінансовим вибухом, але поки що фінансовій системі України не довіряють - ні на Заході, ні на Сході. А це означає, що Україна з фінансової точки зору не цікава», - упевнений парламентарій.

У свою чергу, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов запевняє, що новий голова Національного банку України Ігор Соркін є цілком легітимним попри те, що представники опозиції ставлять під сумнів процедуру голосування за ухвалення відповідного рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив під час брифінгу.

"Рішення Верховної Ради прийнято. І з моменту його прийняття і представлення голови керівному складу він вважається легітимним ", - сказав О.Єфремов.

Водночас він висловив обурення, що представники опозиції заважали голосувати народним депутатам від фракції Партії регіонів і виривали у них з рук картки для голосування.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 11 січня, Верховна Рада України підтримала пропозицію Президента Віктора Януковича і призначила на посаду голови Національного банку України Ігоря Соркіна. З 25 грудня 2012 року він виконував обов'язки голови НБУ, після того як 24 грудня Президент своїм указом призначив тодішнього голову Нацбанку Сергія Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

І.Соркін з 15 липня 2010 року обіймав посаду заступника голови Нацбанку, відповідаючи за банківський нагляд. До цього призначення І.Соркін очолював відділ банківського нагляду Управління Національного банку в Донецькій області.

Новопризначений голова Національного банку України Ігор Соркін назвав зміцнення гривні основним завданням НБУ в 2013 році.