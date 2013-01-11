ВР призначила Соркіна головою НБУ

Верховна Рада України підтримала пропозицію Президента Віктора Януковича і призначила на посаду голови Національного банку України Ігоря Соркіна.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 231 депутат при необхідних 226.

Виступаючи під час представлення у Верховній Раді, І.Соркін назвав зміцнення гривні основним завданням Нацбанку в 2013 році. Крім того, серед пріоритетних завдань Національного банку І.Соркін назвав зниження процентних ставок за кредитами, збільшення рефінансування банків, а також приведення банківського контролю у відповідність до вимог Євросоюзу.

Водночас сам факт призначення І.Соркіна на посаду викликав неоднозначну реакцію в середовищі парламентаріїв і експертів.

Зокрема, народний депутат від партії «УДАР Віталія Кличка» Павло Розенко заявив, що легітимність новообраного голови НБУ викликає сумніви. І, крім того, дуже показово, за словами П.Розенка, що парламентарії так і не почули ні звіту НБУ про свою діяльність за минулий час, ні мотивації, з якою Президент зробив вибір на користь представленої парламенту кандидатури. «Опозиція була фактично позбавлена ​​можливості поставити запитання та в процесі діалогу зрозуміти позицію І.Соркіна як голови НБУ, а також в діалозі з'ясувати перспективи розвитку фінансово-кредитної політики. Але не тільки ми не отримали відповідей. Міжнародна громадськість теж їх не отримала», - звернув увагу парламентарій. На його думку, голосування стало «ведмежою послугою» для І.Соркіна, і в цьому зв'язку у фінансово-банківській сфері не варто чекати поліпшень. «Особливих ініціатив не буде. Буде, радше, видимість цінової стабільності гривні і спроби управління державними фінансами в ручному режимі. Рано чи пізно, все це закінчиться економічним і фінансовим вибухом, але поки що фінансовій системі України не довіряють - ні на Заході, ні на Сході. А це означає, що Україна з фінансової точки зору не цікава», - упевнений парламентарій.

У свою чергу лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк заявив, що опозиція вимагає створення спецкомісії для розслідування факту неконституційного голосування за призначення голови НБУ, коли народні депутати голосували не тільки за себе, але і за своїх колег.

Водночас лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов запевняє, що новий голова Національного банку України Ігор Соркін є цілком легітимним попри те, що представники опозиції ставлять під сумнів процедуру голосування за ухвалення відповідного рішення.

Вельми стриманими виявилися коментарі учасників ринку. Представник одного з українських банків в інтерв'ю УНІАН заявив, що призначення І.Соркіна головою НБУ - цілком природний і логічний крок, оскільки раніше він обіймав посаду першого заступника голови НБУ, курирував банківський нагляд і тому добре розбирається в поточних проблемах банківського ринку. «Банкіри очікують, що політика Національного банку в результаті такого призначення не зміниться», - заявив банкір на умовах анонімності.

З цим згодні й опитані УНІАН банківські аналітики, упевнені, що істотних змін на ринку не буде, так само як не буде й інших кандидатур на посаду голови НБУ. «Голову НБУ в умовах нинішньої ситуації в банківській системі чекає серйозна робота і відповідальність, яку ніхто не захоче на себе брати. Тому за відсутності інших охочих нинішнє призначення (І.Соркіна - УНІАН) - порожня формальність, можливо навіть, тимчасовий варіант, до того моменту, поки не заспокоїться ринок і не з'являться охочі», - підкреслюють експерти.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня І.Соркін був призначений виконувачем обов'язків голови Національного банку України, після того як 24 грудня Президент своїм указом призначив тодішнього голову Нацбанку Сергія Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

І.Соркін з 15 липня 2010 року обіймав посаду заступника голови Нацбанку, відповідаючи за банківський нагляд. До цього призначення І.Соркін очолював відділ банківського нагляду Управління Національного банку в Донецькій області.

І.Соркін має 3-й ранг держслужбовця. Нового голову НБУ називають креатурою близького до голови держави Сергія Арбузова, якого з грудня призначено першим віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова.

Нагадаємо, згідно з Конституцією, голова НБУ призначається строком на 7 років і звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України.