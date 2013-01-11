На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,13/8,14 грн/дол.

У п'ятницю, 11 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1350/8,1450, на 12:00 ціни знизилися - 8,1300/8,1380. На час закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,1340/8,1420 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2688/93, на 12:00 ціни впали - 0,2685/89. На час закриття ціни досягли рівня 0,2682/86. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,2775 (-0,0120).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3250/1,3280.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7905/10,8050, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,7880/10,8045. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли значень 10,7825/10,7995.