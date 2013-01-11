Мін'юст пропонує спростити процедуру припинення підприємницької діяльності

Міністерство юстиції пропонує спростити процедури припинення суб’єктів господарювання шляхом обмеження максимального строку заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, та фізичної особи-підприємця, яка припиняє підприємницьку діяльність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний проект закону Мін‘юст оприлюднив на своєму сайті (рубрика «Обговорюємо законопроекти») для надання пропозицій та зауважень.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, законопроект розроблено з метою спрощення процедури припинення суб’єктів господарювання, скорочення термінів процедури їх припинення, зменшення витрат коштів і часу суб’єктів господарювання, пов’язаних з процедурою припинення, а також скорочення часу на проведення перевірок, пов’язаних з припиненням суб’єкта господарювання.

Міністр наголосив, що обтяжливість процедур припинення суб’єкта господарювання є загальновідомою, в державі існує нагальна потреба спростити таку процедуру. Одним зі шляхів вирішення цього питання є зниження строку заявлення кредиторами своїх вимог до двох місяців.

Для цього проектом Закону передбачається внести зміни до Цивільного та Господарського кодексів України. Зокрема, норму Господарського кодексу України про те, що строк для заяви претензій не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію, пропонується замінити положенням, що такий строк «не може становити менше двох і більше трьох місяців».

До того ж, передбачається, що законодавче врегулювання таких строків стане додатковими заходами для зменшення корупційних проявів за рахунок виконання посадовими особами відповідних державних органів своїх повноважень в межах встановлених законом. А також унеможливить тиск контролюючих органів на суб’єктів господарювання під час проведення перевірок, пов’язаних з припиненням суб’єкта господарювання.