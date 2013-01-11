«Укрсиббанк» звільнив Віктора Пинзеника від обов'язків члена Наглядової ради

«Укрсиббанк» звільнив Віктора Пинзеника з посади першого заступника голови Наглядової ради, повідомляє банк у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як сказано у повідомленні, повноваження В.Пинзеника припинені у зв'язку з його звільненням за власним бажанням.

Екс-міністр фінансів В.Пинзеник у жовтні 2012 року був обраний депутатом Верховної Ради за списком партії УДАР. В даний час він є заступником голови депутатської фракції цієї опозиційної політичної сили.

Довідка УНІАН. «Укрсиббанк» працює на ринку України з 1990 року. Основними власниками банку є одна з найбільших міжнародних фінансових груп BNP Paribas (84,99% акцій) і ЄБРР (15%). За даними звітності НБУ, на 1 жовтня 2012 року банк посідав 10-е місце серед 175 банків за обсягами активів. На 1 жовтня активи банку становили 29,09 млрд грн, кошти клієнтів - 18,78 млрд грн, власний капітал - 2,62 млрд грн. За 9 місяців 2012 року банк отримав прибуток у розмірі 59,64 млрд грн.