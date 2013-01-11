Арбузов побажав своєму наступнику "принести державі користь"

Прем'єр-міністр України Микола Азаров представив колективу Національного банку новопризначеного голову НБУ Ігоря Соркіна.

Як передає кореспондент УНІАН, на заході також був присутній екс-голова НБУ, а тепер перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов.

Свій виступ М.Азаров розпочав з того, що подякував колишньому голові НБУ Сергію Арбузову за виконану роботу на посаді керівника Нацбанку, відзначивши водночас, що той «прийняв НБУ в складний період для української економіки та фінансової системи».

На думку М.Азарова, велика заслуга колишнього керівництва НБУ в тому, «що Україна без особливих потрясінь виходила з найскладнішого періоду кризи».

Також він зазначив, що період, протягом якого НБУ очолював С.Арбузов, став періодом «плідної роботи та взаємодії Нацбанку і уряду», і висловив надію, що не менш ефективну роботу вдасться налагодити і з новим керівництвом НБУ.

«Я б хотів побажати Ігорю В'ячеславовичу, щоб такий стиль роботи, така взаємодія, таке розуміння загальнодержавних проблем, завдань, яке було у нас з Сергієм Геннадійовичем, збереглося», - сказав М.Азаров.

У свою чергу С.Арбузов сказав, що йому «радісно, ​​що він передає справи фахівцеві», зберігши традицію, коли посаду голови НБУ займає людина, що має значний досвід роботи в банківській системі.

«Сьогодні Нацбанк продовжить традиції, які склалися тут за останні 20 років, біля керма спеціаліст, спеціаліст, який працював із самого початку і дослужився до керівника Нацбанку», - зазначив С.Арбузов.

Також він «порекомендував» новопризначеному голові НБУ «проявити мудрість і терпіння» і побажав «почати свою кар'єру керівником і продовжити її у Національному банку максимальний час, принести державі користь».

Сам же І.Соркін підкреслив, що для нього «висока посада це, передусім, висока відповідальність».

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 11 січня, Верховна Рада України підтримала пропозицію Президента Віктора Януковича і призначила на посаду голови Національного банку України Ігоря Соркіна. З 25 грудня 2012 року він виконував обов'язки голови НБУ, після того як 24 грудня Президент своїм указом призначив тодішнього голову Нацбанку Сергія Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

І.Соркін з 15 липня 2010 року обіймав посаду заступника голови Нацбанку, відповідаючи за банківський нагляд. До цього призначення І.Соркін очолював відділ банківського нагляду Управління Національного банку в Донецькій області.

Новопризначений голова Національного банку України Ігор Соркін назвав зміцнення гривні основним завданням НБУ в 2013 році.

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