Затвердження Соркіна позитивне для економіки у короткостроковій перспективі - експерт

Затвердження Верховною Радою Ігоря Соркіна на посаду голови Національного банку України (НБУ) є позитивом для економіки на короткостроковому проміжку. Так прокоментував УНІАН дане призначення керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен.

"Адже на носі приїзд місії МВФ, а для ефективного і успішного результату цього візиту необхідний легітимний голова центрального банку", - зазначив він. Крім того, за словами експерта, перші офіційні слова нового голови НБУ, вимовлені в стінах парламенту (про необхідність продовжити виховання довіри суспільства до національної грошової одиниці), можна розцінювати як "довгостроковий позитив від Соркіна як голови НБУ". "Ця заява насправді дуже містка. Вона означає взяття курсу на подальшу дедоларизацію економіки за допомогою ринкових методів, а також продовження поступової модернізації монетарної політики, спрямованої на широку макростійкість економіки України", - зазначив О.Вальчишен.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 11 січня, Верховна Рада України підтримала пропозицію Президента Віктора Януковича і призначила на посаду голови Національного банку України Ігоря Соркіна. З 25 грудня 2012 року він виконував обов'язки голови НБУ, після того як 24 грудня Президент своїм указом призначив тодішнього голову Нацбанку Сергія Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

І.Соркін з 15 липня 2010 року обіймав посаду заступника голови Нацбанку, відповідаючи за банківський нагляд. До цього призначення І.Соркін очолював відділ банківського нагляду Управління Національного банку в Донецькій області.

Новопризначений голова Національного банку України Ігор Соркін назвав зміцнення гривні основним завданням НБУ в 2013 році. Також він повідомив, що місія Міжнародного валютного фонду приїде до України 24 січня 2013 року.

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