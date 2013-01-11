Місія МВФ приїде до України 24 січня

Місія Міжнародного валютного фонду приїде до України 24 січня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив новопризначений голова НБУ Ігор Соркін в ході його представлення на новій посаді.

«24 числа (24 січня - УНІАН) приїде місія (місія МВФ - УНІАН), - сказав І.Соркін.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня минулого року Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України у другій половині січня 2013 року. Спочатку візит планувався на початок грудня 2012 р., одначе був відкладений.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою заморозили через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна в 2013 році не матиме можливості отримати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого пониження рейтингів.