Азаров сподівається на конструктивні переговори з місією МВФ

Прем'єр-міністр Микола Азаров сподівається на конструктивні переговори з місією Міжнародного валютного фонду, яка приїде до України 24 січня.

Про це він заявив сьогодні в ході спілкування з користувачами Facebook.

"У нас є пропозиції щодо продовження співпраці з МВФ, і ми сподіваємося на конструктивні переговори з Місією", - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною ряду взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна у 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.