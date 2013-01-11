Кабмін має намір затвердити програму розвитку внутрішнього ринку у січні

Кабінет Міністрів України має намір доопрацювати і остаточно затвердити програму розвитку внутрішнього ринку вже в січні 2013 року. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Найближчим часом уряд розгляне Програму розвитку внутрішнього ринку, над нею зараз напружено працюють усі міністерства і апарат Кабінету Міністрів. Сподіваюся, що в січні ми її остаточно затвердимо», - написав М.Азаров.

Глава уряду також повідомив, що вчора під час зустрічі з провідними економістами обговорювалася поточна фінансово-економічна ситуація в країні та перспективи на 2013-2014 роки. «У найближчі півроку ми можемо прогнозувати певну стабілізацію зовнішніх факторів, і дуже важливо, щоб діючі в країні внутрішні фактори зростання були максимально задіяні, щоб використовувати цю ситуацію на зовнішніх ринках», - зазначив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 9 січня, під час засідання уряду прем'єр-міністр Микола Азаров закликав міністрів докласти необхідних зусиль для нормалізації ситуації у сфері внутрішньої торгівлі і затвердити новий закон про внутрішню торгівлю, на розробку якого відведено один місяць. Глава уряду підкреслив, що під час наведення порядку у сфері внутрішньої торгівлі необхідно звернути увагу на низку найважливіших проблем. Зокрема, йдеться про врегулювання питання торгівельних націнок, які у низці випадків становлять від 50% до 100% ціни товару, про стимулювання торгівлі в сільській місцевості, а також про паритет імпортних і вітчизняних товарів на квадратний метр торгових площ - зараз диспропорція, за словами прем'єр-міністра, становить 80% на 20% на користь імпортних товарів.