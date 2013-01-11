Київські «спрощенці» збільшили платежі до столичного бюджету у 4,5 раза

Платники податків Києва, які працюють за спрощеною схемою оподаткування, в 2012 році перерахували до столичного бюджету 454,3 млн грн, що в 4,5 раза більше показника 2011 року (97 млн ​​грн). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби в Києві з посиланням на голову служби Ірину Носачову.

Згідно з повідомленням, кількість суб'єктів малого та середнього бізнесу столиці, які перейшли на спрощену систему оподаткування, у 2012 році зросла порівняно з 2011 роком на 14,2 тис. осіб і становила 93,6 тис. осіб. Близько 90% фізосіб-підприємців вибрали для себе другу і третю групи оподаткування.

Як повідомляв УНІАН, в Україні кількість підприємців, які використовують спрощену систему оподаткування, зросла в 2012 році на 300 тис. і становила 1,3 млн осіб. Найпопулярнішою, згідно з повідомленням, залишається друга група оподаткування, в якій працюють 721 тис. підприємців, що становить близько 55% від загальної кількості «спрощенців». У першій групі працюють 300 тис. платників податків, у третій - 250 тис. У четвертій групі працюють 149 тис. підприємців. З 1 січня 2013 року ставка єдиного податку для платників податків першої групи становить 10% від розміру мінімальної зарплати (1147 грн), для платників другої групи - 20% розміру мінімальної зарплати. Таким чином, в 2013 році щомісячний розмір єдиного податку для суб'єктів підприємництва, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, становитиме 114,7 грн для платників податків 1-ї групи і 229,4 грн для платників податків 2-ї групи.

Крім того, для зручності ведення бізнесу податківці ініціювали зменшення ставки податку для платників 5-ї групи - до 5% з 7% і 6-ї групи - до 7% з 10%. Скасують також обмеження за кількістю найманих працівників. Водночас платники другої групи подаватимуть звітність раз на рік, а не щоквартально.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор Янукович 18 листопада 2011 року підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, що стосуються спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності". Законом визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою.

До першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих робітників. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн грн і мають право наймати 10 найманих працівників. До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу не більше 3 млн грн і кількістю найманих осіб до 20. Для таких підприємців ставка податку встановлена ​​на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність. До четвертої групи належать підприємці або юридичні особи з обсягом доходу не більше 5 млн грн, правом наймати до 50 осіб і ставкою податку на рівні 3% або 5%.

Законодавчими змінами, які набули чинності з 1 липня 2012 року, база оподаткування єдиним податком була розширена, зокрема, були введені 5-а і 6-а групи «спрощенців».