Податківці нагадали про крайній термін авансових платежів з податку на прибуток

Державна податкова служба України в Києві нагадала, що 18 січня є крайнім терміном внесення авансових платежів з податку на прибуток за січень 2013 року для платників податків з доходом більше 10 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ в Києві.

«Починаючи з 1 січня платники податків з доходом понад 10 млн грн повинні вносити авансові платежі з податку на прибуток у січні і лютому 2013 року», - йдеться у повідомленні.

У ньому ж вказується, що авансові платежі розраховуються в розмірі 1/9 обсягів платежів з податку на прибуток, нарахованих у податковій звітності за 9 місяців 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, у грудні столична податкова звертала увагу, що авансові платежі з податку на прибуток необхідно сплатити в січні-лютому 2013 року протягом 20 календарних днів, що настають з моменту останнього календарного дня звітного місяця.

Крім того, столичні платники податків у січні-вересні 2012 року перерахували до зведеного бюджету 23,564 млрд грн податків і зборів, що на 29%, або на 4,885 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зростання надходжень з податку на прибуток становило 32% порівняно з минулим роком. В цілому по Україні на 1 жовтня 2012 року кількість платників податку на прибуток становила 379,6 тис. У листопаді ДПСУ повідомляла, що з початку року збільшила збори з податку на прибуток на 11,6% - до 42,6 млрд грн.

Державна податкова служба України в Києві також нагадала, що 18 січня - останній термін сплати авансового внеску єдиного податку суб'єктами підприємництва - фізичними особами 1-ої і 2-ої групи.