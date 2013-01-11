Україна увійшла до дев'ятки найменш заможних європейських держав - GFK

Варшава. Найбільший безпосередній східний сусід Європейського Союзу, Україна за рівнем купівельної спроможності своїх громадян увійшла в дев'ятку найменш заможних держав Європейського континенту, які зможуть витратити в цьому році менше 3,2 тисячі євро.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчить дослідження міжнародної компанії GFK, яка проаналізували можливі видатки у цьому році в 42 європейських країнах.

Аналітики компанії підрахували, що в середньому кожен громадянин з цих держав витратить у 2013 році на оплату товарів та послуг 12,8 тисячі євро в той час, як українці та жителі ще восьми держав, серед яких Білорусь та член Євросоюзу Болгарія, менше 25% відсотків цієї суми.

Найбагатшими у Європі залишаються громадяни Норвегії та Швейцарії, котрі зможуть витратити удвічі більшу суму, ніж в середньому європейці, а абсолютним лідером стало близько 35-тисячне князівство Ліхтештейн, жителі якого витратять у 4 рази більше.

Більше ніж в середньому зможуть витратити в 2013 році жителі шістнадцяти європейських країн – головним чином так званих «старих членів» Євросоюзу 12 держав Західної Європи, в той час, як решта – менше.

«Загалом у руках 50% мешканців аналізованої дванадцятки країн сконцентровано 72% європейської купівельної спроможності», - відзначає GFK.

Громадяни найбільшого безпосереднього західного сусіда України, Польщі, витратять 45% від середніх європейських видатків на фоні 81% у Словенії, 58% у Чехії та 60% у Словаччині.

GFK відзначило падіння через кризу в національних економіках в рейтингу доходів та видатків громадян Іспанії та Греції, зауваживши, що іспанці зможуть витратити стільки ж, скільки в середньому європейці, а греки - на 10% менше.

За рівнем видатків без врахування чисельності населення у десятку лідерів ввійшли Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Іспанія, Туреччина, Голландія, Швейцарія, Польща та Бельгія.

Німці, за оцінками GFK, в цьому році зможуть витратити 1,6 трлн євро в той час, як бельгійці – 212 млрд євро, а громадяни 38-мільйонної Польщі – 220 млрд євро.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, у листопаді минулого року середня зарплата в Україні становила близько 3,1 тисяч гривень або менше 300 євро в місяць.

Довідка УНІАН. Низка експертів відзначають, що більшість українців заробляють більше, ніж показує офіційна статистика через поширену в Україні практику виплати зарплат без сплати податків та соціальних зборів.

За неофіційними оцінками, озвучуваними представниками української влади, близько 5 млн українців можуть щомісячно в середньому отримувати "у конвертах" близько 2,5 тисяч гривень.