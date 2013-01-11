Свободівці зареєстрували законопроект про ліквідацію приватних монополій

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про ліквідацію приватних монополій, що передбачає реприватизацію, повідомляє парламентський сайт.

Авторами даного законопроекту №1250 є Олег Тягнибок, Михайло Головко та Андрій Мохник (усі - ВО "Свобода").

Текст даного документа поки що не доступний у відкритому доступі.

Водночас раніше прес-служба ВО "Свободи" заявила, що приватні монополії, відповідно до цього законопроекту, можуть у добровільному порядку позбутися частини своїх об'єктів, в яких перевищено межу монополізації. А в разі відмови від цього добровільного механізму до приватних монополій застосовується примусовий механізм - шляхом реалізації Фондом державного майна України всієї частки майна приватної монополії.

"Щоб ліквідувати приватні монополії та олігополії, пропонується комплекс заходів добровільно-примусового характеру, здійснюваних державою з метою недопущення і ліквідації монопольного становища фізичної або юридичної особи на загальнодержавному або регіональному ринку товарів, робіт або послуг. Це стосуватиметься фізичних або юридичних осіб, а також пов'язаних з ними осіб, частка яких на загальнодержавному або регіональному ринку перевищує 25%", - відзначили в прес-службі партії.