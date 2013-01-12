Золотовалютні резерви НБУ в грудні скоротилися на 3,3%

Золотовалютні резерви Національного банку України в грудні скоротилися на 3,3% і за станом на 1 січня 2013 року (за оперативними даними) склали 24, 546млрд дол США.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в листопаді скоротилися на 5,5% - до 25,355млрд дол

За січень-листопад п.р. резерви знизилися на 20%, або на 6,440 млрд дол (з 31,795 млрд дол).