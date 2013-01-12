Негативне сальдо купівлі-продажу валюти населенням скоротилося в 7 разів

Негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти населенням у грудні 2012 р. склало 210,4млн дол, скоротившись в порівнянні з листопадом 2012 р. в 7,2 рази.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, банки купили у населення валюти на 1 442,2 млрд дол, продали - на 1 652,6 млрд дол, і таким чином сальдо склало 210,4 млн дол.

Для порівняння, негативне сальдо на готівковому ринку в листопаді 2012 р. склало 1,523 млрд дол, в жовтні - 2,169 млрд дол, у вересні - 1,802 млрд дол, в серпні - 722,8 млн дол, липні - 810,4 млн дол, червні - 740,6млн дол, травні - 526, 8 млн дол, в квітні - 209 млн дол, в березні - 544,1 млн дол, в лютому - 372,7 млн дол, в січні - 556,5 млн дол

Негативне сальдо купівлі-продажу валюти за підсумками 2012 року складе 8,4 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними, золотовалютні резерви НБУ в грудні скоротилися на 3,3% - до 24,546 млрд дол.