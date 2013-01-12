Греція підвищує податки для заможних громадян

Грецький парламент схвалив законопроект про посилення податкової політики, повідомляє Російська служба ВВС.

За законопроект проголосували 163 депутати з 300.

Документ передбачає підвищення податків для заможних верств населення.

Влада країни сподівається, що ці заходи допоможуть уряду зібрати додатково близько 3 млрд доларів цього року.

На думку опозиції, це негативно позначиться на економічній ситуації в країні, і найбільше постраждає середній клас.