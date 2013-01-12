Греція підвищує податки для заможних громадян
13:13, 12 січня 2013Фінанси
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Грецький парламент схвалив законопроект про посилення податкової політики, повідомляє Російська служба ВВС.
За законопроект проголосували 163 депутати з 300.
Документ передбачає підвищення податків для заможних верств населення.
Влада країни сподівається, що ці заходи допоможуть уряду зібрати додатково близько 3 млрд доларів цього року.
На думку опозиції, це негативно позначиться на економічній ситуації в країні, і найбільше постраждає середній клас.
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