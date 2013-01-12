У Мінфіні кажуть, що в Україні затверджені майже всі місцеві бюджети

Станом на 11 січня 2013 року затверджено 12 тисяч місцевих бюджетів різних рівнів або 99,3% їх загальної кількості.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, затверджено бюджети всіх рівнів у Автономній Республіці Крим, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях та у місті Севастополі.

Із 692 місцевих бюджетів, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом і кінцевим терміном затвердження яких є 31 грудня 2012 року (включно), затверджено 690 місцевих бюджетів, або 99,7%.

Не затверджено 2 таких бюджети, а саме обласний бюджет Тернопільської області та бюджет міста Києва, що є порушенням вимог Бюджетного кодексу України.