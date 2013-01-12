Японія витратить 116 млрд дол. на стимулювання економіки

Уряд Японії витратить 10,3 трильйона ієн (116 мільярдів доларів) на програму стимулювання економіки, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Bloomberg. Пропозиція стало першою ініціативою нового прем'єра Сіндзо Абе, спрямованою на відновлення після чергової рецесії.

З цієї суми 3,8 трильйона ієн витратять на реконструкцію інфраструктури та запобігання стихійним і техногенним катастрофам, а 3,1 трильйона - на стимулювання приватних інвестицій. Додаткові витрати повинні збільшити ВВП на 2 процентних пункти і створити близько 600 тисяч робочих місць.

Економіка Японії зараз перебуває у скрутному становищі. ВВП в третьому кварталі скоротився на 3,5% в річному вираженні. Це друге квартальне падіння поспіль, що свідчить про технічну рецесію, третю за останні п'ять років.

За оцінкою інвестбанку Nomura, оприлюднені Абе заходи можуть забезпечити зростання економіки в 3,5% до кінця другого кварталу 2013 року. Згідно з прогнозом структури, ВВП Японії в 2013 році зросте на 1,8%.

У той же час опоненти критикують Абе за непроведення фіскальної реформи, необхідної для скорочення держборгу. Зараз його обсяг перевищує розмір ВВП в два рази, що може призвести до різкого зростання ставок за державними облігаціями і в підсумку – до дефолту.

Японія застосовує різні програми стимулювання економіки упродовж кількох років. Останню з них розпочали восени 2010 року, однак ефект виявився недовгим через катастрофу на АЕС в Фукусімі. У той же час всі ці програми продовжують збільшувати держборг.