Грошове забезпечення різних видів ЗСУ буде вирівняно протягом року - Лебедєв

Міністр оборони України Павло Лебедєв запевняє, що диспропорція у грошовому забезпеченні різних видів Збройних Сил буде вирівняна поетапно протягом нинішнього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

«Вирішується завдання щодо ліквідації диспропорції у грошовому забезпеченні різних видів Збройних Сил і родів військ. Вона буде вирівняна протягом цього року поетапно, виходячи з росту економіки України», - сказав міністр.

П.Лебедєв наголосив, що у Міністерстві оборони України триває робота з підвищення статусу військовослужбовців, стимулювання їх до служби.