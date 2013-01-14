Цього тижня можливе зміцнення євро - Forex club

На цьому тижні будь-які негативні новини з ЄС можуть чинити тиск на євро, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, у разі подолання парою EUR/USD опору 1,33 метою руху стане позначка 1,35.

Для пари EUR/USD основною подією тижня стануть підсумки аукціонів з розміщення десятирічних облігацій уряду Іспанії 17 січня. Ситуація на ринку боргового капіталу цієї країни значно стабілізувалася після заяви ЄЦБ про намір проводити інтервенції у разі потреби, а тому очікується успішне розміщення нового пакету позик.

Британський фунт очікуватиме даних про інфляцію та роздрібні продажі за грудень. Динаміка цін поки що не викликає серйозного занепокоєння у Банку Англії, а тому реакція на цей звіт може носити обмежений характер. Останнім часом економіка Великобританії відчуває себе не дуже добре. Таким чином, можливе посилення тиск на «британця» після виходу даних за роздрібними продажами. У разі продовження ослаблення долара і зміцнення євро пара GBP/USD як на мету руху буде націлена на позначку 1,63.

Японська єна як і раніше буде ослаблена. Метою поточного висхідного тренда пари USD/JPY може стати позначка 93,60.