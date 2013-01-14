Держфінінспекція в 2012 році відшкодувала державі збитків на 2 млрд грн

Державна фінансова інспекція України в 2012 році перевірила 9 тис. підприємств і забезпечила відшкодування втрат державних ресурсів на загальну суму 1,9 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, у результаті контрольних заходів до бюджетів різних рівнів і бюджетних організацій перераховано 731,5 млн грн, ще 1,2 млрд грн становили відшкодування і поновлення незаконних, нецільових втрат і недостач ресурсів.

У повідомленні відомства також наголошується, що в минулому році у результаті своєчасного втручання фінансовим інспекторам вдалося запобігти зайвій розтраті 1,7 млрд грн в рамках державних закупівель. Сумнівні торги скасовали, а договори - розірвали.

Як повідомляв УНІАН, Державна фінансова інспекція України скоротила кількість перевірок суб'єктів господарювання у 2012 році на 30% - до 9,4 тис. з 13,4 тис. у 2011 році. Це було обумовлено набуттям чинності наказу Держфінінспекції про заборону на проведення планових контрольних заходів незалежно від їхнього різновиду частіше одного разу на рік. Перевірки ведення державних закупівель або аудиту стали можливими тільки у разі, якщо інших ревізій об'єкта господарювання не планується. Водночас в роботу органів Держфінінспекції був впроваджений ризик-орієнтований підхід до планування контрольно-ревізійної роботи, насамперед, в частині відбору об'єктів перевірки на основі оцінки можливих ризиків фінансових порушень.

Нагадаємо, у квітні 2011 року Президент України затвердив Положення про Державну фінансову інспекцію України, створену в рамках адміністративної реформи на заміну Головного контрольно-ревізійного управління України.

Згідно з Положенням, Держфінінспекція є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра фінансів України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю.

Основні завдання Інспекції - контроль за використанням бюджетних коштів і використанням державного майна.

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