Обсяг відшкодування ПДВ у 2012 році зріс до 46 млрд грн

Обсяг відшкодувань платежів платникам податків з податку на додану вартість в 2012 році становив 46 млрд грн, що на 3,2 млрд грн більше минулорічного показника.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

За даними міністерства, обсяг заявленого до відшкодування податку у 2012 році становив 43,3 млрд грн. Сформоване позитивне сальдо дозволило податковим органам ліквідувати прострочену заборгованість з відшкодування ПДВ і скоротити загальну суму заборгованості до 4,5 млрд грн.

Як сказано в повідомленні, на 1 січня 2013 автоматичне відшкодування ПДВ обсягом 23,2 млрд грн (у 1,5 раза більше минулорічного показника) отримало 501 підприємство.

В цілому, за даними податкових органів, у 2012 році обсяг сплаченого ПДВ становив 182,9 млрд грн, що на 13,5 млрд грн більше показника 2011 року. Такий результат, за словами податківців, став можливий, у тому числі, завдяки детінізації економіки та зміні порядку оподаткування операцій з продажу імпортного природного газу на митній території України.

Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2013 рік обсяг збору податку на додану вартість заплановано на рівні 154,576 млрд грн. Водночас у міністерстві очікують зростання кількості платників ПДВ у зв'язку зі спрощенням процедури реєстрації. Зокрема, в 2012 році кількість фізичних осіб - платників ПДВ збільшилася на 72% - до 28 тис. осіб.

Відзначимо також, що за підсумками січня-вересня 2012 98% платників ПДВ в Україні подали звітність в електронній формі.

Крім того, Міністерство доходів і зборів очікує, що вже у першому кварталі 2013 року запрацює механізм введення казначейських векселів як інструменту оформлення платежів з відшкодування податку.

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