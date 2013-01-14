Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України досяг 13,8 млрд дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-листопаді 2012 року становило 13,776 млрд дол., що на 7,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (12,795 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема, у січні-листопаді 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року експорт товарів із України зріс на 1,9% - до 63,085 млрд дол., імпорт - на 2,9% – до 76,861 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,82 (у січні-листопаді 2011 року – 0,83).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 213 країн світу.

Також зазначається, що дефіцит зовнішньої торгівлі в листопаді становив 999,9 млн дол. проти 1,387 млрд дол. у листопаді 2011 року й 1,505 млрд дол. у жовтні 2012 року.

Також зазначається, що дефіцит зовнішньої торгівлі в листопаді становив 999,9 млн дол. проти 1,387 млрд дол. у листопаді 2011 року й 1,505 млрд дол. у жовтні 2012 року.

За даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі з найбільшим торговим партнером України - Росією збільшився в січні-листопаді 2012 року до 9,07 млрд дол. із 8,598 млрд дол. за аналогічний період 2011 року. Росія є основним постачальником в Україну енергоносіїв.

За підсумками 11 місяців 2012 року імпорт природного газу зріс на 1,2% порівняно з січнем-листопадом 2011 року - до 12,935 млрд дол., при цьому імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) скоротився на 71,1% - до 1,148 млрд дол., імпорт кам'яного вугілля скоротився на 0,9% - до 2,48 млрд дол.

У січні-листопаді 2012 р. Україна скоротила на 15,5% експорт чорних металів - до 14,243 млрд дол., при цьому експорт виробів із чорних металів зріс на 2,5% - до 2,663 млрд дол.

Імпорт машин, обладнання і механізмів, а також електротехнічного обладнання в січні-листопаді 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зріс на 3,9% - до 11,963 млрд дол., експорт зріс на 5,2% - до 6,404 млрд дол.

Також Україна в січні-листопаді 2012 року на 25,4%, до 5,503 млрд дол., збільшила експорт наземних транспортних засобів, літаків і кораблів, при цьому імпорт зріс на 28,4% - до 7,116 млрд дол.

Експорт зернових у січні-листопаді 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зріс у 2 рази - до 6,215 млрд дол., загалом експорт продуктів рослинного походження зріс на 71,7% - до 8,226 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в I півріччі 2012 року становив 3,855 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 1,767 млрд дол. у I півріччі 2011 року.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками I півріччя 2012 року становило 7,216 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 3,361 млрд дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становив 6,748 млрд дол. проти 3,025 млрд дол. у 2010 році.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становив 14,197 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами - 7,45 млрд дол. проти 9,337 млрд дол. і 6,312 млрд дол. відповідно в 2010 році.

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