В Україні зростання банківських активів в 2013 році становитиме від 10 до 15% - експерт

Зростання активів банківського сектора України в 2013 році, за прогнозом аналітиків одного з найбільших банків країни «Райффайзен Банку Аваль», становитиме від 10 до 15%, повідомив банк з посиланням на голову правління Володимира Лавренчука.

«У 2013 році в українській банківській системі поступово знижуватимуться ставки за депозитами. Це уможливить зменшення кредитних ставок і збільшення обсягів кредитування підприємств і фізосіб», - цитує прес-реліз В.Лавренчука.

«Не бачу підстав для прогнозів про нову хвилю кризи в українських банках. Банківська система добре капіталізована, багато фінустанов вже сформували резерви під проблемні кредити, які виникли під час попередньої кризи. Нових негативних сюрпризів, які могли б похитнути фінансовий стан сектора, ми не чекаємо», - додав він.

В.Лавренчук також повідомив, що стратегія «Райффайзен Банку Аваль» у новому році не буде істотно змінюватися і передбачає збалансоване органічне зростання як універсального банку для всіх груп клієнтів.

Особливий наголос планується робити на перехресних продажах для існуючих клієнтів, водночас банк і надалі дотримуватиметься політики прозорості цін за кредитними продуктами.

Як зазначено в повідомленні, на сьогодні найкращий кредитний портфель банку - в сільському господарстві, оскільки цей напрямок є високорентабельним (близько 30%), водночас позичальники справно обслуговують борги (рівень прострочення не перевищує 4%). Серед інших пріоритетів - виробництво продуктів харчування, роздрібна торгівля, нафтопереробка і телекомунікації.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» працює на ринку України з 1992 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України. За даними НБУ, на 1 жовтня 2012 року банки займав 4 місце серед 175 банків України за обсягами активів. На 1 жовтня активи банку становили 47,43 млрд грн, кошти клієнтів - 27,62 млрд грн, власний капітал - 6,33 млрд грн. За 9 місяців 2012 року банк отримав прибуток у розмірі 68,57 млн грн. Основним власником банку є група Райффайзен Банк Інтернаціональ (Австрія), що володіє 96,18% акцій банку.

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