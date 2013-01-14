У ЄС промвиробництво у листопаді знизилося. Лідери падіння - Словенія, Португалія, Іспанія

Брюссель. У листопаді 2012 року промислове виробництво у країнах зони євро і у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) скоротилося порівняно із жовтнем на 0,3%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з листопадом 2011 року, в листопаді 2012 року промислове виробництво знизилося на 3,7% в зоні євро та на 3,3% в ЄС-27.

У листопаді 2012 року порівняно із жовтнем 2012 року виробництво в енергетичному секторі скоротилося на 1,6% в зоні євро та на 0,7% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів скоротилося в зоні євро на 0,3%, в ЄС-27 - на 0,4%, товарів нетривалого використання - знизилося на 1,2% в обох зонах. Виробництво товарів тривалого використання знизилося на 1,1% в зоні євро та на 1,4% в ЄС-27. Виробництво у сфері капітальних товарів зросло на 0,7% в зоні євро та на 0,5% в ЄС-27.

У листопаді, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно з жовтнем зареєстровано в Естонії (4,7%), Латвії та Нідерландах (по 1,0%).

Найбільше зниження зареєстровано в Словенії (-4,0%), Португалії (-3,4%) та Іспанії (-2,5%).

У листопаді 2012 року порівняно з листопадом 2011 року виробництво в енергетичному секторі зросло на 0,5% в зоні євро, але знизилося на 0,6% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів скоротилося на 4,8% в зоні євро та на 4,3% в ЄС-27, товарів нетривалого використання - знизилося на 3,0% в зоні євро та на 2,7% в ЄС-27. Виробництво товарів тривалого використання скоротилося на 7,7% в зоні євро, і на 6,8% в ЄС-27. Виробництво в сфері капітальних товарів знизилося на 4,4% в зоні євро та на 3,7% в ЄС-27.

У листопаді 2012 року, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно з листопада 2011 року зареєстровано в Литві (8,9%), Естонії (6,5%) і Мальті (6,1%).

Найбільше зниження зареєстровано в Італії (-7,6%), Іспанії (-7,2%) і Ірландії (-6,6%).

У жовтні 2012 року, за уточненими даними, промислове виробництво знизилося на 1,0% в зоні євро та на 0,8% в ЄС-27 порівняно з вереснем 2012 року.

З 1 червня 2011 року в зону євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.

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