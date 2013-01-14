Україна розраховує отримати 15 млрд дол. нового кредиту МВФ, заявив Арбузов

Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай в обсязі 10 млрд SDR (близько 15 млрд доларів).

Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Ми, як і раніше, хочемо вести розмову про ті суми і умови, які були зафіксовані в попередньому меморандумі. Це близько 10 млрд СПЗ (спеціальні права запозичення, англ. SDR - УНІАН). Я впевнений, що місія, коли приїде, ми будемо говорити все ж таки в цих рамках. Нічого не змінилося для того, щоб переглядати суму фінансування», - сказав С.Арбузов.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду приїде до України 24 січня 2013 року. Про це повідомив новопризначений голова НБУ Ігор Соркін під час його представлення на новій посаді.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня минулого року Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду в Україну у другій половині січня 2013 Спочатку візит планувався на початок грудня 2012 р., проте був відкладений.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року виділили другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна в 2013 році не буде мати можливості отримати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого пониження рейтингів.