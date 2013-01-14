Україна розраховує на новий кредит МВФ обсягом близько 15 млрд дол.

Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай обсягом 10 млрд SDR (близько 15 млрд доларів).

Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Ми як і раніше хочемо вести розмову про ті суми й умови, які були зафіксовані в попередньому меморандумі. Це близько 10 млрд СПЗ (спеціальні права запозичення, англ. SDR – УНІАН). Я впевнений, що місія, коли приїде, ми говоритимемо все-таки в цих рамках. Нічого не змінилося для того, щоб переглядати суму фінансування», - сказав С.Арбузов.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду приїде до України 24 січня 2013 року. Про це повідомив новопризначений голова НБУ Ігор Соркін в ході його представлення на новій посаді.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою заморозили через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна в 2013 році не матиме можливості отримати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого пониження рейтингів.