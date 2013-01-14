Білорусь виплатила МВФ 99 млн дол.

Мінськ. Білорусь вшосте з моменту початку виплат і вперше в 2013 році здійснила платіж за боргом Міжнародному валютному фонду в розмірі 99 млн дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів Білорусі.

«Республіка Білорусь на виконання своїх зобов'язань за кредитом стенд-бай МВФ здійснила 14 січня шосте погашення основного боргу в розмірі 64,7 млн СДР (еквівалентно 99 млн дол.). Це перший в нинішньому році платіж Білорусі за боргом МВФ», - відзначили в прес-службі міністерства.

Нагадаємо, що в 2013 році Білорусь входить у смугу пікових виплат за зовнішнім державним боргом, платежі за яким становитимуть 3,1 млрд дол.

«Протягом 2013 Білорусь повинна погасити борг перед МВФ (з урахуванням відсотків) у сумі 1,63 млрд дол., що є найбільшою частиною отриманого в період з січня 2009 року по квітень 2010 року кредиту стенд-бай. Платежі проводитимуться за графіком», - повідомили в Мінфіні Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, офіційний Мінськ двічі за останній час безуспішно звертався до МВФ за допомогою. Остання заявка на отримання кредиту була спрямована Білоруссю до МВФ навесні 2012 року. Влада розраховувала отримати 3,5 млрд дол. для рефінансування боргу за колишнім кредитом. Однак у МВФ вказали на те, що влада Білорусі не готова до глибоких структурних реформ, що необхідно для відновлення кредитного співробітництва.

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