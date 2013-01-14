Міжбанк у понеділок закрився котируваннями 8,1410/8,1450 грн/дол.

У понеділок, 14 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1300/8,1450, на 12:00 ціни підвищилися - 8,1410/8,1470. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,1410/8,1450 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2687/92, на 12:00 ціни зросли 0,2693/97. До закриття ціни досягли рівня 0,2694/98. У Росії курс долар-рубель знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,2325 (-0,0450).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3340/1,3400. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8585/10,8810, на 12:00 ціни пішли вгору 10,8865/10,9005. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,8700/10,8815.