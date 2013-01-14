Активи українських банків у 2012 році зросли до 1,127 трлн грн

Активи банків у 2012 році збільшилися на 6,4% - до 1,127 трлн грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Загальні активи банків за рік виросли на 4,5% і наприкінці 2012 року становили 1,268 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 63,7%, вкладення в цінні папери - 8,2%, кореспондентські рахунки в інших банках - 7,9%, готівкові кошти та кошти в Нацбанку - 5,1%, основні засоби та нематеріальні активи - 4,3%, доходи, нараховані до одержання, - 4,2%, дебіторська заборгованість - 5,1%.

Зобов'язання банків у минулому році зросли на 6,7% - до 957,4 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 364,7 млрд грн, або 38,1%, кошти суб'єктів господарювання - 202,6 млрд грн, або 21,2 %, міжбанківські кредити та депозити - 119,3 млрд грн, або 12,5%.

Капітал банків у 2012 році зріс на 5,5% - до 169,8 млрд грн і становив 15,1% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків за рік виріс на 2% і 1 січня 2013 становив 175,4 млрд грн.

Станом на 1 січня 2013 ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

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