Порошенко вважає, що умов для вступу України до Митного союзу не існує
На сьогодні відсутні умови для вступу України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.
Про це заявив народний депутат, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко в ефірі радіо «Свобода».
«Україна на сьогодні демонструє поведінку, яка не містить безпосередньої небезпеки вступу України до Митного союзу. Цих умов сьогодні не існує», – наголосив П.Порошенко.
На його переконання, необхідні для такого кроку конституційні зміни, зокрема, не будуть підтримані парламентом.
Як наголосив П.Порошенко, на сьогодні вступ до Митного союзу не відповідає національним інтересам України, а питання економічної співпраці з Росією не повинні переходити в політичну площину.
Водночас П.Порошенко зауважив, що євроінтеграція і економічне зближення з Росією можуть доповнювати один одного.
Нагадаємо, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний в РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1».