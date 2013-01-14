Пинзеник пропонує скасувати дію фінансових векселів в Україні

Народний депутат України від політичної партії «Удар Віталія Кличка» Віктор Пинзеник пропонує Раді скасувати положення Податкового кодексу, що дозволяє оборот казначейських векселів, призначених зокрема для оформлення податкової заборгованості. Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді та оприлюднений на сайті ВРУ.

Як сказано в пояснювальній записці, мета законопроекту - упередити безконтрольне зростання державних боргів. «Ухвалення нормативного акта посилить керованість бюджетною ситуацією, виключить додаткову можливість нарощувати державний борг», - сказано в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набули чинності положення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків і зборів», що передбачають введення фінансового векселя для оформлення заборгованості, зокрема бюджетної.

Закон доповнює положення Бюджетного кодексу та надає Кабінету Міністрів, Національного банку право визначати порядок обороту, обліку та розрахунків з використанням фінансових векселів для сплати узгоджених грошових зобов'язань, боргів перед бюджетом і бюджетного фінансування.

Крім того, закон встановлює порядок визначення фіктивності емітента цінних паперів, включення такого емітента до реєстру фахівцями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Державною податковою службою. Передбачається також можливість призупинення обігу емітованих цінних паперів у судовому порядку. Крім того, закон встановлює адміністративну відповідальність за порушення ведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів.

Фінансові векселі, як передбачається, будуть використовуватися при оформленні заборгованості з ПДВ, підтверджена сума якої, за офіційними даними становить 4,5 млрд грн.

Як звертав увагу міністр податків і зборів України Олександр Клименко, фінансовий вексель буде вельми цікавим фінансовим інструментом для бізнесу.