Данилишин: ЗВТ є граничним рівнем відносин України з СНД при її намірі вступити до ЄС

Зона вільної торгівлі є максимально високим рівнем економічних відносин, в які Україна може вступити з країнами СНД, щоб надалі претендувати на членство в Європейському Союзі, вважає екс-міністр економіки України Богдан Данилишин

Про це він написав у коментарі на своїй сторінці у Facebook.

«Формування зони вільної торгівлі на принципах СОТ повинно розглядатися як вища планка інтеграційних процесів на пострадянському просторі. Переступивши цю межу, Україна може опинитися в ситуації, яка в корені змінить геополітичну парадигму нашої держави, її стратегічний курс на глибоку європейську інтеграцію. ЗВТ є рівнем відносин у рамках СНД, за яким Україна може в перспективі претендувати на членство в Європейському Союзі», - наголосив Б.Данилишин.

Він зазначив, що з економічного погляду як світ загалом, так і Україну зокрема чекають нелегкі часи.

«На сьогодні в Україні спостерігається не просто економічна криза, а крах моделі економічного розвитку - тобто фактично вичерпуються резерви закладеної за радянських часів господарської моделі і відсутність нової альтернативи розвитку господарства країни. Перспектива економічного розвитку країни багато в чому визначатиметься розвитком кризових процесів у світовій, насамперед у європейській, економіці, яка є нашим основним торговим партнером», - зазначив він.

Сьогоднішній стан і прогноз на найближчі роки, на думку Б.Данилишина, кардинально відрізняється від періоду попередньої кризи - 2008-2009 років.

«Єврозона загалом перебуватиме в стані стагнації, і потрібен тривалий період для відновлення зростання. США частково пом'якшать правила бюджетної консолідації і збережуть зростання близько 2%. Можна чекати, що загалом зростання світової економіки сповільниться в 2013-2014 роках до 3-3,5%, але до кінця прогнозного періоду (2015 р.) вийде на чотиривідсотковий рівень. До того ж повною мірою подолання боргової кризи потребуватиме не менш як 4-6 років. Ціни на нафту залишатимуться порівняно високими і становитимуть цього року 109 доларів за барель, наступного - 107. Звичайно, це позначиться і на ціні газу», - наголосив Б.Данилишин.

Він зазначив, що нині зменшується світовий попит на основну продукцію українського експорту - метал, що істотно вплине на стан базових галузей промисловості. Крім того, залишається невизначеною тенденція цін на зерно та іншу продукцію АПК.

«Тому чекати прогнозованого зростання ВВП цього року (3,4%) не варто. Крім того, зменшиться споживчий попит громадян і можливе повернення значної кількості працівників з європейських країн, що може посилити напругу на ринку праці. Інвестиційна складова залишається досить проблематичною як через значні світові ризики, так і внутрішньополітичну та економічну ситуацію в Україні», - наголосив Б.Данилишин.