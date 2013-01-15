Для отримання грошей МВФ Україні доведеться довести реалістичність держбюджету - експерт

Для отримання нового траншу кредиту МВФ, місію якого українські чиновники очікують 24 січня, Україні потрібно знизити дефіцит держбюджету і відпрацювати план виходу економіки з кризи.

Про це заявив старший радник Альфа-Банку (Україна) Роман Шпек у коментарі, надісланому УНІАН.

«Владі потрібно буде надати на переговорах Міжнародним валютним фондом чіткий «бізнес-план» державних фінансів, що містить напрямки реформ щодо зниження дефіцитів держбюджету, НАК «Нафтогаз України», Пенсійного фонду», - наголосив він.

Експерт додав, що чиновникам доведеться відпрацювати і ознайомити МВФ з комплексною програмою виходу України з кризи, яка не тільки дозволить країні подолати поточні труднощі, але і простимулює економічне зростання в майбутньому. «Ці зміни неможливі без істотного поліпшення бізнес-клімату, і нова урядова команда це добре розуміє. Зміни, які відбулися в уряді, на це власне і спрямовані. Час працювати на довгостроковий результат», - сказав Роман Шпек.

Головними викликами для української економіки в 2013 р. стануть детінізація, наповнення держбюджету, зниження рівня корупції та жорсткий контроль над трансферним ціноутворенням. Усі ці завдання покладуть на новостворене Міністерство доходів і зборів, яке стане ключовим в економічному блоці Кабміну.

Як раніше повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 січня, перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов заявив, що Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай в обсязі 10 млрд SDR (близько 15 млрд доларів).

11 січня новопризначений глава НБУ Ігор Соркін під час його представлення на новій посаді повідомив, що місія Міжнародного валютного фонду приїде в Україну 24 січня.

У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна в 2013 році не буде мати можливості отримати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, то існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого пониження рейтингів.

Наприкінці грудня посол США в Україні Джон Теффт висловив думку, що нова угода з Міжнародним валютним фондом буде кращим для України короткостроковим вирішенням складної фінансової ситуації в 2013 році.