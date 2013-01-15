Барак Обама перейшов у наступ щодо питання підвищення межі держборгу країни. Він вимагає від республіканців збільшити ліміт без додаткового скорочення витрат. З такими ж закликами виступили голова ФРС Бен Бернанке і міністр фінансів Тім Гайтнер.

«Америка не може собі дозволити ще одні переговори з цим конгресом про те, варто чи ні платити за зобов'язаннями, які ми вже взяли на себе», - заявив президент США Барак Обама, виступаючи в понеділок на прес-конференції в Білому домі, пише The Wall Street Journal.

Цим президент США наголосив на жорсткій позиції щодо питання підвищення допустимих розмірів держборгу США. Тоді як республіканці вважають, що схвалити збільшення планки можна лише в обмін на скорочення витрат. Обама наполягає на тому, що держборг пов'язаний не з майбутніми витратами, а з минулими зобов'язаннями, пише Газета.RU.

Держборг США впритул підійшов до допустимої межі - 16,394 трлн дол. - 31 грудня 2012 року і перевищив би її, якби не «надзвичайні заходи», прийняті Міністерством фінансів. Вони дозволили виграти приблизно два місяці і відсунути досягнення планки до березня.

Межа держборгу - унікальна міра управління економікою, існуюча тільки в США, покликана стримувати витрати держави. У 2011 році з держборгом виникли аналогічні проблеми, і тривале протистояння в конгресі ледь не призвело до оголошення технічного дефолту США, а розкриті під час нього проблеми економіки призвели до втрати найвищого кредитного рейтингу країни за шкалою агентства Standard & Poor's.

Тепер Обама перейшов до агресивного наступу на республіканців. У конгресу, за його словами, немає іншого виходу, він повинен схвалити збільшення держборгу, будь-яке інше рішення «безвідповідально» і «абсурдно».

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