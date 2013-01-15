Зміцнення пари EUR/USD залежить від заяв глави ФРС США - Forex club

Пару EUR/USD може очікувати непогане рали, якщо глава ФРС у своєму виступі, який відбудеться в ніч на середу, буде особливо стриманий і песимістичний, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На думку аналітиків, другим важливим для валютної пари фактором стане публікація даних про роздрібні продажі в США. Ринок очікує збільшення показника на 0,2%, але потрібен негатив, щоб зростання пари продовжилося. За оцінками аналітиків, прорив позначки 1,34 відкриє шлях в район максимумів річної давності - 1,3485.

Що стосується Англії, то заходи жорсткої економії Осборна не принесли нічого доброго, а ультрам'яка політика Центробанку країни не змогла дати достатнього стимулу для зростання нацвалюти. Небезпеку становить ринок нерухомості, який вже тривалий час демонструє слабкі сигнали, промислове виробництво, яке підтвердило зниження обсягів, а також торгівля, яка серйозно потерпає від завищеного курсу національної валюти. Сьогодні варто звернути увагу на інфляцію. Прорив GBP/USD позначки 1,6030 поки не вдався, але якщо дадуть достатній каталізатор, ціни можуть піти в район 1,5960 на шляху до сильної підтримки 1,59.

USD/JPY може наблизитися до 90,00 поки лише на тлі сильних даних із США або агресивних коментарів офіційних представників Федрезерву. На поточний момент набагато більший потенціал у кросу з EUR, який націлений на прорив рівня 120 з подальшим рухом в район 120,40.