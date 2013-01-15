Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань – 8,1430/8,1490 грн/дол.

У вівторок, 15 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань - 8,1430/8,1490 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2693/97, котирування з євро-гривні пішли вгору - 10,8760/10,8855. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3353/55 (понеділок - 1,3362/64).

У понеділок, 14 січня, Нацбанк на ринок не виходив.