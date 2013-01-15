На міжбанку зростання долару триває

У вівторок, 15 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,1430/8,1490 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2693/97, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,8760/10,8855. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3353/55 (понеділок – 1,3362/64).

У понеділок, 14 січня, Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1300/8,1450, на 12:00 ціни підвищилися - 8,1410/8,1470. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,1410/8,1450 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2687/92, на 12:00 ціни зросли 0,2693/97. До закриття ціни досягли рівня 0,2694/98. У Росії курс долар-рубель знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,2325 (-0,0450).