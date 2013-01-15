У Польщі кількість банкротів у 2012 році досягла 9-річного максимуму

Варшава. У Польщі в 2012 році кількість збанкрутілих компаній зросла до 941, що на 28% більше попереднього року та є найвищим показником з моменту вступу країни до Євросоюзу в 2004 році.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчать дані міжнародної страхової компанії, що входить до групи Allianz, Euler Hermes, яка проаналізувала офіційні дані.

Серед 27 держав, що входять до Євросоюзу, більший, ніж у Польщі, темп зростання кількості банкротств зафіксовано тільки в Португалії - 43% і Греції - 30%.

В Іспанії, яка переживає значний економічний спад, минулого року банкротства оголосили на 24% більше компаній, ніж у 2011 році, тоді як у більшості країн Євросоюзу не зафіксовано значних змін, а в низці держав, зокрема в Німеччині, кількість банкротів знизилося.

Аналітики компанії назвали головною проблемою зростаючого кількості фірм, які загрузли у фінансових труднощах, ліквідність, а не падіння попиту, яке, однак, також вплинуло на стан низки компаній, серед яких автомобільна галузь і виробники меблів.

Кількість збанкрутілих будівельних фірм у Польщі в 2012 році виросла майже на 90%, до близько 270 компаній, що в 7 разів більше, ніж п'ять років тому.

За даними Euler Hermes, великих труднощів зазнають також компанії, що займаються виробництвом м'ясних виробів, оптові та роздрібні постачальники товарів, транспортні компанії, а також займаються торгівлею металом.

"Дані про банкрутство підтверджують те, з чим ми маємо справу вже понад 10 місяців, - з реальною, серйозною кризою в економіці", - зазначив представник Euler Hermes Томаш Старус, коментуючи представлені дані.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня польська газета Puls Biznesu написала, що кількість оголошених банкрутств у Польщі в 2012 році зменшилася в порівнянні з попереднім роком у 35 разів на тлі зростання новозареєстрованих фірм на 25% - до майже 30 тис.

Довідка УНІАН. Влада Польщі прогнозують зниження національного ВВП у 2013 році до 2,2% з очікуваних 2,5% у минулому і 4,3% роком раніше. Низка експертів вважають, що поточний рік стане найважчим для Польщі за останні 20 років через спад попиту на її товари на ключовому для неї європейському ринку і зниження внутрішнього споживання через зростання безробіття.