Лукашенко покаявся за існуючі в країні проблеми

Мінськ. Президент Білорусі Олександр Лукашенко визнає, що несе відповідальність за існуючі в країні проблеми.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив сьогодні на прес-конференції для представників білоруських і зарубіжних засобів масової інформації.

«Каюся за ті проблеми, які сьогодні існують у нашій країні. Навіть якби я не покаявся, я все одно - перша особа в державі, глава держави за Конституцією, і хочу я цього чи ні, але я несу відповідальність за ті проблеми, які сьогодні існують у нашій країні», - наголосив Президент Білорусі.

Сьогодні Президент Білорусі О.Лукашенко дає прес-конференцію для білоруських і зарубіжних ЗМІ. У заході беруть участь понад 350 журналістів із 285 ЗМІ.

Довідка УНІАН. У Білорусі інфляція в 2012 році становила 21,8%. У 2013 році інфляцію в Білорусі планується знизити до 12%.

У 2011 році споживчі ціни збільшилися на 108,7%. Різкий стрибок інфляції в 2011 році був обумовлений майже триразовою девальвацією білоруського рубля в умовах високої залежності білоруської економіки від імпорту.