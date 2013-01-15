НАБУ просить Нацбанк відновити доступ банків до Держреєстру обтяжень в електронному вигляді

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) звернулася до Національного банку України з проханням допомогти в забезпеченні банкам права вносити і отримувати інформацію з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) в електронному вигляді та у відновленні здійснення оплати таких послуг не окремо за кожною операцією, а згідно виставленому за місяць рахунку.

«З початку 2013 року Державне підприємство «Інформаційний центр» відмовляє банківським установам у внесенні, зміні та отриманні інформації в електронному вигляді з ДРОРМ, посилаючись на необхідність попередньої оплати кожної послуги та надання підтверджуючого документа про плату за внесення запису до реєстру», - йдеться в листі НАБУ.

В асоціації відзначають, що інформація, яка міститься в Держреєстрі, має ключове значення при ухваленні рішення про видачу/невидачу кредиту позичальникові. До того ж необхідність особистого надання уповноваженим представником банку документів на внесення, зміну або отримання інформації з ДРОРМ в паперовому вигляді за кожною окремою операцією (з наданням підтверджуючого документа про оплату послуги та довіреності) не тільки призведе до непродуктивних витрат часу і праці, але й значно підвищить вартість кредитних операцій. «Такий підхід суперечить завданням Президента і уряду України щодо пошуку інструментів для здешевлення кредитування», - відзначають в НАБУ.

В асоціації наголошують, що блокування оперативного внесення та отримання інформації з ДРОРМ істотно підвищує ризики банківської системи при здійсненні активних операцій. Так, на думку НАБУ, неможливість здійснення оперативної перевірки клієнта про наявність/відсутність публічних обтяжень його майна призведе до скорочення обсягів кредитування реального сектора економіки.

Вимоги «Інформаційного центру» про надання запитів на паперових носіях та передоплаті кожної операції в НАБУ вважають неправомірними, оскільки це суперечить як законодавству України, так і угодами, укладеними між банківськими установами та ДП «Інформаційний центр», як адміністратором ДРОРМ.

Довідка УНІАН. Незалежна асоціація банків України (НАБУ) була створена 4 листопада 2011 року. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті асоціації, зараз її членами є 98 кредитно-фінансових установ.