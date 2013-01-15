Податкові борги поляків досягли 16 млрд дол. Сума стрімко зростає

Варшава. Міністерство фінансів Польщі оцінює податкову заборгованість польських громадян перед державою на початок 2013 року майже у 16 млрд дол., 4,5 млрд дол. з яких становлять відсотки за несвоєчасну оплату податків.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, сума накопиченого за останні роки податкового боргу разом із відсотками перевищує річні видатки країни на охорону здоров'я більш ніж у 7 разів, на вищу освіту - більш ніж у 4 рази, на армію - більш ніж удвічі.

Польська газета Puls Biznesu, яка наводить дані Мінфіну, зазначає, що за суму податкового боргу в Польщі можна було б побудувати понад 860 кілометрів автострад (автобанів), що втричі більше, ніж було введено в експлуатацію у рекордному 2012 році.

Крім того, країна могла б протягом 66 років фінансувати діяльність одного з найстаріших і найвідоміших у Польщі Ягелонського університету, в якому щорічно навчаються близько 13 тис. студентів.

"Найбільше турбує те, що сума неоплачених податків останнім часом стрімко зростає. За оцінками Мінфіну, наприкінці 2013 року борг без відсотків становитиме 12,6 млрд дол. (більш ніж на 70% більше від 2008 року)", - пише газета.

Як повідомляв УНІАН, громадяни Польщі за минулий рік збільшили прострочену заборгованість за поставлені товари і послуги на 11% - до 12,4 млрд дол.

Вся заборгованість поляків перед банками на початку грудня 2012 перевищувала 174 млрд дол. або близько третини національного ВВП за 2011 рік. Водночас поляки тримали в банках близько 164 млрд дол. (за поточним курсом 1 USD=3,1 PLN).

Польща в поточному році планувала зібрати до бюджету близько 95 млрд дол. при прогнозованих витратах у 106 млрд дол.