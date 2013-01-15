Податкова запровадить новий сервіс для великого бізнесу, що дозволяє замінити аудит на моніторинг

Органи Державної податкової служби України, яка входить до складу Міністерства доходів і зборів, мають намір незабаром запровадити новий сервіс для великого бізнесу, який дозволяє замінити процедуру аудиту моніторингом поточної діяльності з подальшою реакцією з боку податкових органів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів з посиланням на відповідний проект постанови Кабміну, розміщений на веб-порталі ДПСУ для широкого обговорення.

Сервіс називається «Горизонтальний моніторинг» і поки використовується як експеримент. Зокрема, минулого року його було апробовано на п'яти великих підприємствах і він був досить активно затребуваний бізнесом. Свою зацікавленість у використанні «Горизонтального моніторингу» висловили, за даними Міндоходів, чимало великих компаній і фірм України. Саме тому органи ДПСУ розробили проект постанови Кабміну про порядок введення такого сервісу і розмітили його на веб-порталі www.sts.gov.ua .

У Міндоходів також повідомили, що вперше подібний сервіс було використано у Нідерландах у 2005 році. Пізніше цей досвід успішно перейняли Німеччина, Австрія, Словенія та інші країни.

Сервіс передбачає добру волю платника податків співробітничати з податковими органами.

Як сказано в повідомленні Міндоходів, Держподатслужба з відома платника податків обробляє інформацію про його фінансові операції і тут же вказує на можливі ризикові розрахунки і операції, а також на сумнівних контрагентів, що їх виконують. «Платник податків сам вирішить: продовжувати ділові відносини з таким партнером чи ні», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року Міністерство доходів і зборів запровадило новий сервіс - «Електронний кабінет платника податків». Метою впровадження нового сервісу, передбаченого розпорядженням Кабінету міністрів України від 5 грудня 2012 року № 1007, є розширення електронних послуг податкових органів, поліпшення якості обслуговування платників податків, забезпечення достовірної інформації від платників податків і підвищення рівня прозорості і відкритості діяльності податкових органів.

Як неодноразово відзначали керівники Міністерства доходів і зборів, перехід від фіскальної до сервісної функції є пріоритетом у роботі міністерства на 2013 рік.

За словами міністра О.Клименка, 2013 рік стане роком змін і подальшого впровадження електронних сервісів, покликаних економити час платників податків і викорінити корупцію у сфері сплати податків.

Нагадаємо, 24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів. Іншим своїм указом В.Янукович призначив Олександра Клименка міністром доходів і зборів України.