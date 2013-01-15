Основною інтригою ОВДП-аукціону 15 січня є розміщення річних держпаперів - експерт

Основною інтригою аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 15 січня експерти називають розміщення річних держпаперів.

Про це йдеться в коментарі фахівця відділу продажів боргових цінних паперів компанії Dragon Capital Сергія Фурси, переданому УНІАН.

«Основною інтригою є розміщення річних облігацій. Безумовно, шансів на продаж набагато більше в індексних облігацій і тривалих стандартних ОВДП, які Мінфін використовує для поповнення гривневої ліквідності вже давно. Водночас саме річні папери повинні виміряти температуру ринку», - говорить експерт.

Також С.Фурса зазначає, що попит на ОВДП на вторинному ринку зараз суттєвий і він не зустрічає адекватної пропозиції.

«У зв'язку з цим уже на минулому аукціоні з'явилися біди на рівні 20% за дев'ятимісячними облігаціями. Ясна річ, цей рівень виявився занадто високим для Мінфіну. На поточному аукціоні апетити ринку можуть знизитися, оскільки дуже гостро відчувається дефіцит паперів на вторинному ринку, що підштовхує прибутковості вниз», - вважає експерт.

С.Фурса не виключає, що ставки попиту при поточному розміщенні знизяться до рівня 17% -18%. Водночас, за його словами, навіть такі ставки занадто високі для уряду.

«У разі, якщо Мінфін відчуває дефіцит гривневої ліквідності, уряд, найімовірніше, задіює варіант розміщення довгих облігацій з прибутковістю 14,3% і чекатиме, коли висока ліквідність у банківському секторі підштовхне ставки далі вниз», - каже експерт.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні 15 січня інвесторам будуть запропоновані стандартні ОВДП терміном обігу 1 і 3 роки, а також 3-річні індексовані держпапери.

До того ж зазначається, що Мінфін додатково проведе дорозміщення 5 і 7-річних гривневих держпаперів.

Згідно з графіком ОВДП-аукціонів на січень, у поточному місяці Мінфін планує провести чотири аукціони - 8, 15, 22 і 29 січня.

Довідка УНІАН. Станом на 15 січня обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становить 191,07 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 105,566 млрд грн, у власності банків - 71,302 млрд грн, нерезидентів - 5,459 млрд грн .

Мінфін України в 2012 році залучив до Державного бюджету під час проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.