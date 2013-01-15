«Укрексімбанк» хоче відсудити у групи транспортних компаній близько 23 млн дол.

Державний «Укрексімбанк» має намір відсудити у групи транспортних компаній сумарно близько 23 млн дол. боргу на підставі поданої апеляції до Київського апеляційного господарського суду. Відповідне рішення суду від 14 січня оприлюднено в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Як зазначено в документі, згідно з рішенням Господарського суду Києва від 21 вересня 2010 року позов «Укрексімбанку» у справі проти компаній «БМ Транс», «БМ Будмеханізація», АТП-13060, «ВМ. СОМ», «БМ-Сервіс»,«ВМ-2000» про стягнення 5,7 млн євро, 15,2 млн дол. США і 25,4 млн грн задоволено тільки частково. «Укрексімбанк» звернувся до Київського апеляційного господарського суду із заявою про скасування рішення Господарського суду і задоволенні позову банку в повному обсязі. Київський апеляційний господарський суд за результатами розгляду позову банку ухвалив рішення відновити провадження у справі і призначити засідання на 21 лютого 2013 року.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» (Державний експортно-імпортний банк України) на 100% знаходиться у власності держави. За даними звітності НБУ, на 1 жовтня 2012 року банки посідав третє місце серед 175 банків України за обсягом активів. Активи банку на 1 жовтня 2012 становили 78,67 млрд грн, кошти клієнтів - 34,07 млрд грн, власний капітал - 17,75 млрд грн. За 9 місяців 2012 року банк отримав прибуток у розмірі 71,53 млрд грн.